Ha gli occhi delle grandi d’Europa puntati addosso e ora per Sergej Milinkovic-Savic si aggiunge anche il Psg. L’interesse dei campioni di Francia è è salito e potrebbe giocare un ruolo chiave per il rinnovo di Adrien Rabiot; abbastanza per includere i parigini nelle scommesse sulla prossima squadra del serbo, anche se per i bookmaker inglesi in pole position c’è il Manchester United. I Red Devils, che da mesi seguono il centrocampista biancoceleste, sono favoriti sul tabellone BetVictor, a 3,50, mentre per il Paris Saint Germain la quota sale a 6,00, alla pari con la Juventus. A fare concorrenza al Psg e ai bianconeri è anche il Real Madrid, secondo a 5,00. alle spalle dello United.