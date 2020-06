Intervistato dal Corriere dello Sport il difensore dello Sporting Recife, il brasiliano classe 1998 ​Adryelson Shawann Lima Silva ha confermato la possibilità di vestire la maglia della Lazio



CHI NON VORREBBE - "Conosco la storia del club, chi non vorrebbe giocarci. Ho ricevuto diverse proposte e se ne stanno occupando i miei manager. Ho studiato i difensori della Serie A, non ho paura, sono pronto".



KUMBULLA - Se si concretizzasse la pista Adryelson la Lazio non mollerà comunque Marash Kumbulla del Verona che potrebbe arrivare come regalo per la Champions League.