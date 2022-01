Casale ha detto sì alla Lazio. Il difensore dell'Hellas Verona, secondo quanto riporta Repubblica questa mattina, ha dato la sua disponibilità a trasferirsi a Roma già in questa finestra di mercato.



La trattativa tra le due società non sarà semplicissima. Sarri ha individuato nel 23enne gialloblu il rinforzo ideale per la sua difesa, adattabile sia da centrale, sia da terzino destro. Lotito e Tare proveranno ad accontentarlo, ma il club di Setti chiede non meno di 10 milioni. Già respinte le offerte di Milan e Napoli, che erano arrivate a 8. Da capire poi con quale formula si intavolerebbero i discorsi per la cessione. Si parla di un possibile prestito con obbligo di riscatto, ma i biancocelesti devono comunque sempre risolvere prima il problema indice di liquidità per poter procedere a nuovi acquisti.



Filtra però un cauto ottimismo circa la possibilità di chiudere l'operazione entro il 31 gennaio. Segno che qualcosa si sta muovendo anche in uscita?