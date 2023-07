E' tornato prepotentemente di moda il nome di Milos Kerkez in orbita biancoceleste. Ieri dalla Spagna era arrivata la voce di un'interessamento della Lazio per il terzino dell'AZ Alkmaar già accostato ai capitolini nei mesi scorsi. Sarri ne è rimasto colpito nel doppio confronto in Conference League e lo aveva indicato come possibile obiettivo. E il classe 2003 ungherese ricambia queste attenzioni: venire a Roma a giocare la Champions sarebbe un grande salto per la sua carriera. Per questo, come raccontato da Sky Sport, il ragazzo ha detto sì a un eventuale trasferimento. Il club olandese lo valuta 15 milioni di euro. Al momento però non c'è ancora una trattativa vera e propria tra le società. I discorsi verranno approfonditi solo se saltasse definitivamente il ritorno di Pellegrini dalla Juve a Formello.