Sempre calda la pista in casa Lazio per Borja Mayoral, classe ’97 del Real Madrid, che ha giocato in prestito al Levante: i club hanno trovato l’intesa anche sull’inserimento del diritto di recompra per i Blancos, fissato intorno ai 35 milioni di euro. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.