Il Rayo Vallecano si è fatto avanti per Luis Maximiano. Il club spagnolo ha proposto alla Lazio un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al club biancoceleste di recuperare buona parte dell'investimento fatto l'anno scorso (più di 10 milioni) per il portiere portoghese, che però ha deluso le aspettative.



Per questo motivo Lotito sembrerebbe intenzionato ad accettare l'offerta. In precedenza alcuni club di Bundesliga avevano bussato alla porta dei biancocelesti, chiedendo il calciatore in prestito secco. La risposta era stata sempre negativa. La mossa degli spagnoli invece sembra sia stata più convincente.