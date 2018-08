Gli ultimi giorni degli esuberi. Non è un titolo di un film, ma a Formello il ds Tare sta cercando una sistemazione per i giocatori che non rientrano nei progetti tecnici di Inzaghi. Dopo le cessioni di Germoni, Adamonis, Vargic e Marchesi, come riporta il Corriere dello Sport, c’è un’intera formazione da piazzare: Mauricio, Filippini, Lombardi, Minala, Morrison, Bari, Oikonomidis, Kishna, Javorcic e Perea devono trovare una nuova sistemazione. L’attaccante colombiano è tornato alla base e sembra complicato trovargli una sistemazione, l'inglese Morrison è stato accostato al Vitoria Setubal, Kishna spera di tornare in Olanda, all’ADO Den Haag, Mauricio ha provato a svincolarsi e dovrà aspettare la prossima sessione di mercato.



MERCATO LAZIO - Per Minala sono molte le pretendenti, Getafe, Levadiakos in Grecia e CSKA Sofia. Per Filippini c’era il Pro Piacenza, ma il difensore non sembra convinto. Nell’affare sarebbero entrati anche Bari e Javorcic. Oikonomidis piace in Australia: su di lui Melbourne City, Newcastle Jets e Perth Glory.