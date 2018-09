Voglia di derby, voglia di affrontare la Roma in casa Lazio. Dopo un inizio complicato, le due vittorie consecutive hanno restituito fiducia e sorriso ai tifosi della Lazio. Che sono già in clima derby: come riporta Il Corriere dello Sport, 1000 tagliandi di Roma-Lazio già staccati in favore dei tifosi biancocelesti. La vendita è partita ieri mattina per gli abbonati e sarà riservata a loro fino a venerdì 21.



DATA DA RICORDARE - La data da cerchiare in rosso è quella della vendita libera: scatterà sabato 22 settembre. I tifosi della Roma saranno oltre 35mila, c'è voglia di grande sfida, c'è voglia di derby.