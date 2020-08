Il trequartista spagnolo David Silva si svincola a parametro zero dal Manchester City ed entro la fine di questa settimana darà una riposta alla Lazio, che gli ha offerto un contratto triennale. Sul tavolo ha altre proposte dal Valencia in Spagna, dall'Inter Miami di Beckham negli Stati Uniti e dall'Al Sadd di Xavi in Qatar oltre a quelle di Al Shabab e Al Nasr in Dubai.



In arrivo c'è un altro spagnolo: l'attaccante del Real Madrid, Borja Mayoral. In Turchia arrivano conferme su Muriqi: si parla di un’offerta ufficiale del club biancoceleste da 15 milioni più Caicedo al Fenerbahçe.

Sul mercato italiano la Lazio è a un passo dall'esterno sinistro Fares della Spal per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Attesa la risposta dell'Hellas Verona per il difensore Kumbulla, cercato anche dall'Inter. Simone Inzaghi vorrebbe il portiere del Sassuolo, Consigli come vice-Strakosha. Il ds Tare farà un tentativo per i centrocampisti dell'Udinese, De Paul e Fofana.