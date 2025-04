Lazio, caccia al nuovo bomber: Fabiani punta gli occhi in Grecia

Getty Images

non bastano. La Lazio in vista della prossima stagione vuole aumentare il peso del proprio attacco con un nuovo centravanti di ruolo, che garantisca tanti gol. Oggi il Corriere dello Sport parla di un ritorno di fiamma per un vecchio pallino: si tratta diGià sondato l'estate scorsa per il dopo-Immobile, non se ne è più fatto nulla per le esose richieste del club di Atene (quasi 30 milioni). Poi era stato cercato anche dal Bologna, ma ora sta tornando in orbita biancoceleste anche perché questa stagione non è stata all'altezza della scorsa e le pretese dei greci, nonostante il contratto rinnovato a novembre scorso fino al 2028, potrebbero abbassarsi.

Ioannidis nella stagione 2023-24 aveva realizzato 23 gol , di cui 10 in campionato, in 44 partite. Quest'anno non si è confermato sugli stessi livelli: ha segnato 11 gol in 40 partite in tutte le competizioni. Si è dimostrato parecchio prolifico però in Europa, con 9 reti in 4 gare di Conference League, ma ora potrebbe essere arrivato per lui il momento di fare un salto in avanti in carriera.Una qualificazione in Champions League dei biancocelesti semplificherebbe parecchio il lavoro del ds.