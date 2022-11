È iniziata la caccia al terzino sinistro per la Lazio. Valutazioni in corso su diversi profili, in Italia e all'estero. Tra questi, negli ultimi giorni sembra aver scalato posizioni nella lista delle preferenze Josh Doig. Ventenne scozzese di proprietà dell'Hellas Verona, secondo il Corriere dello Sport avrebbe anche scavalcato Valeri e Parisi tra i possibili obiettivi.



Cremonese e Empoli infatti non sembrano intenzionate a trattare la cessione dei rispettivi gioiellini nella prossima sessione di mercato. A meno i offerte dai 15 milioni in su, che la Lazio non può permettersi. Più bassa invece la richiesta degli scaligeri per il talento di Edimburgo. Il club di Setti lo ha prelevato dall'Hibernian a luglio scorso per circa 3 milioni di euro e, stando sempre a quanto riportato sull'edizione romana del quotidiano, potrebbe rivenderlo già a gennaio per una cifra tra i 5 e i 6 milioni. La certezza è che i capitolini non vogliono andare per le lunghe, cercando di portare a Formello il rinforzo per Sarri il prima possibile. La corsia preferenziale attiva ormai da un paio d'anni con la società veronese potrebbe aiutare ad avere presto nuovi sviluppi su questo fronte.