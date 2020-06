La Lazio pensa al futuro, e sta programmando la prossima stagione anche cercando di muoversi con attenzione tra contratti da rinnovare, età anagrafica da considerare e l'ampliamento della rosa, necessario in caso di approdo in Champions League. Tare ha molti nomi sul taccuino, cercherà di risolvere anche l'annoso problema dell'esterno sinistro.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il solo Lulic non può essere una garanzia: lo spagnolo Jony non si è ancora del tutto adattato, Lukaku è in partenza ed è fuori dal progetto tecnico. Sulla fascia bisogna pensare a qualcuno che raccolga l'eredità di Senad Lulic. Come riporta il Corriere dello Sport, Tare ha messo gli occhi su Philipp Max dell’Ausburg: ha 26 anni, vale circa 15 milioni di euro. Occhi puntati anche sul giovanissimo Aaron Hickey, 18enne in forza all’Hearts: in Scozia viene considerato un talento, potrebbe essere un colpo low cost.