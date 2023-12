Lazio – Cagliari 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 8’ p.t. Pedro (L)



Assist: 8’ p.t. Lazzari (L)



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (dal 1’s.t. Cataldi), Luis Alberto (dal 11’ s.t. Kamada); Pedro (dal 25’ s.t. Felipe Anderson), Immobile (dal 25’ s.t. Castellanos), Isaksen (dal 37’ s.t. Vecino) . All.: Sarri



CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga (dal 37’ s.t. Nandez), Dossena, Hatzidiakos (dal 31’p.t. Sulemana); Zappa, Prati (dal 43’ Pavoletti), Makoumbou, D. Azzi; Viola (dal 1’s.t. Oristanio); Lapadula (dal 31’ p.t. Luvumbo), Petagna. All.: Ranieri



Arbitro: sig. Dionisi – sez. L’Aquila



Ammoniti: 11’ p.t. Hatzidiakos ( C), 30’ s.t Nandez ( C) (panchina)



Espulsi: 29’ p.t. Makoumbou (L)