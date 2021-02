Lazio-Cagliari 1-0 (0-0 primo tempo)



Marcatori: 61’ Immobile (L)



Assist: 61’ Milinkovic (L)



Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio (82' Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (64' Lulic), Milinkovic-Savic, Leiva (82' Escalante), Luis Alberto (64' Akpa Akpro), Marusic; Correa (73' Muriqi), Immobile. All.: Inzaghi.



Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa (76' Simeone), Nandez, Marin, Lykogiannis (52' Tripaldelli); Nainggolan (84' Pereiro), Joao Pedro; Pavoletti (84' Cerri).

All.: Di Francesco.



Arbitro: Irrati (sez. Pistoia)



Ammoniti: 31’ Nandez (C), 69’ Correa (L), 82’ Joao Pedro (C), 86’ Parolo (L).