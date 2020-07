Lazio-Cagliari (primo tempo 0-1)



Marcatori 45' pt Simeone (C), 2' st Milinkovic Savic (L), 14' st Immobile (L)



Assist: 45' pt Ionita (C), 14' st Luis Alberto (L)



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari (12' st Marusic), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto (45' st Cataldi), Jony (12' st Lukaku); Caicedo (19' st Correa), Immobile (45' st Adekanye). All. Inzaghi.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (38' st Pisacane); Faragò, Nandez, Ionita (38' st Gagliano), Rog (21' st Birsa), Mattiello (25' st Ragatzu); Joao Pedro, Simeone. All. Zenga



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 44' Jony(C), 4' st Lazzari (L), 41' st Klavan (C), 44' st Parolo (L)