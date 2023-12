Queste le formazioni ufficiali per Lazio-Cagliari, match in programma allo stadio Olimpico di Roma a partire dalle 18:



LAZIO (4-3-3): Provedel: Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. All. Sarri.



CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena; Zappa, Makoumbo, Prati, Azzi; Viola; Petagna, Lapadula. All. Ranieri