Oggi in campo Lazio-Cagliari per la quattordicesima giornata di Serie A. Segui la moviola a cura di Calciomercato.com, con tutti gli episodi dubbi e le principali decisioni arbitrali.



LAZIO – CAGLIARI Sabato 02/12 h.18.00



DIONISI



PERETTI – POLITI



IV: CAMPLONE



VAR: GUIDA



AVAR: PAGNOTTA



25' - ROSSO PER MAKOUMBOU! Il giocatore del Cagliari strattona da dietro Guendouzi involato verso la rete. Dionisi assegna subito il giallo, ma, richiamato al Var, torna sui suoi passi e cambia il colore del cartellino.



11' - Ammonito Hatzidiakos per un fallo al limite dell'area



8' - Lazzari recupera palla su Hatzidiakos e serve Pedro per un semplice appoggio in rete. Timide proteste da parte del Cagliari che chiede un fallo: rapido check del Var che conferma la regolarità della rete.