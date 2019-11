L'attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha parlato in zona mista: “Siamo nel vivo della stagione. Oggi abbiamo fatto bene, dovevamo vincere e ce l'abbiamo fatta. Sono contento per il gol, ma soprattutto perché la Lazio ha vinto”.



Sul gol: “C’era un po' di confusione, poi tutti i compagni sono venuti ad abbracciarmi. Il Sassuolo è una squadra che gioca bene, non è mai facile vincere qui in casa loro: è normale entrare un po' in difficoltà. Penso che la Lazio rispetto all'anno scorso e a due anni fa abbia più carattere ed esperienza. Il mister sta facendo un bel lavoro con noi che giochiamo un po' di meno. Sappiamo di essere forti tecnicamente: a volte manca quel pizzico di cattiveria che oggi però abbiamo tirato fuori. Ma è attraverso queste partite che si conquista la qualificazione in Champions League”.



Sulla Supercoppa Italiana: “Ancora manca un po' di tempo, sappiamo che sarà una partita importante ma ora c'è il campionato: pensiamo partita dopo partita”.



Sull’Europa League: “Penso che abbiamo fatto bene finora, ma ci è mancata un po' di fortuna. Adesso siamo concentrati sulla sfida di giovedì".