Il Caicedo rinato. L'attaccante dell'Ecuador si è conquistato stima e fiducia di addetti ai lavori e tifosi in casa Lazio. Dietro Caicedo scalpita Correa, Luis Alberto vuole la sua maglia da titolare, ma per ora Caicedo si gode la sua rinascita. A partita in corso Inzaghi potrebbe anche decidere di passare al 4-4-2 con Correa esterno e Caicedo a fianco di Immobile, come riporta il Messaggero. Il mister ha notato il feeling tra i suoi attaccanti, li vuole uno di fianco all'altro.



PREMIO - Caicedo, dopo la vittoria contro la Fiorentina, potrebbe bissare la sua titolarità anche in trasferta a Parma. Sta bene, ha lo spirito giusto, sembrano lontani i tempi in cui si parlava di cessione. Ora la Lazio dovrà affrontare un tour de force importante, ma ha un Caicedo in più da sfruttare.