Wesley in arrivo alla Lazio: ormai è alla stretta finale l'operazione per ingaggiare l'attaccante del Bruges. Una trattativa lunga che sembrava vicina alla conclusione già la scorsa settimana. Anche perché supportata da tempo dall'ok del 21enne brasiliano, che a fine campionato è stato in visita a Formello: una tappa diventata praticamente un rito per gli elementi adocchiati dal ds Tare, nella scia del felice precedente di tre anni fa con Milinkovic. Wesley, che occuperà un posto da extracomunitario, è stato individuato come il nuovo vice Immobile. Ma rappresenta pure una soluzione tattica in più per l’attacco. In pratica, potrebbe coesistere con Immobile nell'opzione a due punte, spesso tentata vanamente da Simone Inzaghi nella passata stagione. Il Bruges è partito da una valutazione sui 15 milioni di euro. Ora l'intesa con i belgi appare vicina a quota 13, inserendo alcuni bonus.



IN PARTENZA - Per definire l'arrivo del gigante brasiliano (191 cm d'altezza), la Lazio aspettava però di trovare una sistemazione a Felipe Caicedo, giunto un anno fa con compiti da vice Immobile disattesi specialmente nella gara di Crotone. Il 29enne ecuadoriano è in ritiro ad Auronzo, mercoledì ha giocato da titolare segnando una rete nella goleada contro la formazione locale, ma dal giorno del raduno ha compreso il proprio destino. Sa di essere in partenza e ha accettato la situazione senza creare problemi. "Sono tranquillo, al momento sono un giocatore della Lazio – ha dichiarato ieri mattina a fine allenamento a Lazio Style, la radio della società -. Mi alleno sempre bene e sono pronto per ogni cosa". Qualche ora dopo è emersa una trattativa, ormai a buon punto, per il trasferimento di Caicedo alla formazione turca del Bursaspor in prestito. Appena ci sarà l’accordo (da discutere l'ingaggio del giocatore, ma c'è fiducia) per la sua partenza, la Lazio potrà chiudere per Wesley. Tare è atteso nel ritiro di Auronzo nella giornata di lunedì: probabile che arrivi con Wesley.



IL DOPO FELIPE ANDERSON - Un altro fronte del mercato biancoceleste resta in attesa di novità ed è quello relativo al rinforzo per sostituire Felipe Anderson, ceduto al West Ham. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio è vigile sulla pista Papu Gomez, pur se frenata dai 15 milioni richiesti dall'Atalanta e dall'intenzione di puntare su un trequartista più giovane del 30enne argentino. Che però è nel mirino di Inzaghi già dall’anno scorso quando si cercava un sostituto di Keita. Intanto, ieri è giunto ad Auronzo di Cadore Patric, che era nella lista dei convocati già dalla partenza per il ritiro, ma che ha avuto alcuni problemi di salute. Il suo futuro biancoceleste sembrava in bilico, ma ora si è riaperta la strada per i rinnovo del contratto in scadenza nel 2020.