Tramite il proprio profilo Twitter, l'attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha chiesto alle autorità dell'Ecuador, suo paese di appartenenza, di aumentare le misure preventive per fronteggiare l'emergenza Covid-19: "Chiedo alle autorità dell'Ecuador di agire ora di fronte a questa emergenza, è deplorevole che a Gye come nel resto del paese non abbiano dichiarato lo stato di emergenza. Quarantena totale e obbligatoria. Per contenere il virus si devono prendere misure serie e agire subito!".