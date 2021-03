Felipe Caicedo, autore del gol che ha regalato alla Lazio il successo contro il Crotone, parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Vinto per merito mio? No, grazie al lavoro di tutti: io ho avuto la fortuna di agganciare il tiro, ma è merito di tutti. Perché questa sofferenza? Penso che tutte le squadre hanno avuto momenti di difficoltà, questo momento è un po' difficile però c'è un buon ambiente. L'importante è aver vinto. Il mio momento? Io lavoro per stare qua e giocare, il mister ha deciso che ci sono altri undici titolari. Io lavoro a testa bassa".