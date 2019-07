Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel: "Inzaghi? Ha sempre dimostrato di aver fiducia in me e di stimarmi come calciatore, lo ringrazio per questo. Ma il mio compito è quello di farmi trovare sempre pronto e di continuare su questa strada. Io lavoro per essere coinvolto sempre di più. Ma è il mister che fa le scelte e noi dobbiamo rispettarle e accettarle”.