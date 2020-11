Felipe Caicedo, l'uomo della provvidenza anche contro la Juventus, ha parlato a Dazn al termine della partita: "Zona Caicedo? Non so cosa dire, il gol è di tutti. Gran merito è di Correa che ha fatto tutto alla perfezione. Sapevamo che qualcosa potesse succedere, sono senza parole. Questa squadra non molla mai, la Juventus ha abbassato i ritmi un po' nel finale, ma il merito è davvero di tutti. Immobile? Con Ciro ho un rapporto eccezionale, aspetto che torni lui, così come Leiva e Strakosha. Ciro è la bandiera di questa squadra. Con questa cattiveria possiamo andare avanti a lungo, ci serviva la prestazione di Torino. Ora dobbiamo continuare così".



A Lazio Style Radio, il calciatore ecuadoriano ha aggiunto: "Sono veramente contento, meritavamo almeno un pareggio. Siamo una squadra, l’abbiamo dimostrato un’altra volta, rispetto alla Juve siamo più squadra noi. L’organico si è mantenuto e gli altri si stanno adattando bene, chi entra fa la differenza come successo in Russia, oggi di nuovo".