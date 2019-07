Caicedo resta alla Lazio. L'attaccante ecuadoregno, miglior bomber biancoceleste del 2019, voleva andare via, per vivere le ultime avventure in carriera da titolare altrove. Inzaghi lo avrebbe convinto a restare: come riporta il Corriere dello Sport, ora Caicedo è pronto a rimanere.



MERCATO LAZIO - Tare ha sondato il mercato delle punte, con caratteristiche analoghe all'attaccante ex Levante: alla fine Inzaghi ha preferito un giocatore che già conosce, di cui apprezza rendimento e disponibilità. A questo punto Caicedo potrebbe rinnovare.