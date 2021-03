Sembrava arrivato il momento del Panterone, e invece c'è il rischio che quest'ultimo dovrà ancora attendere. Felipe Caicedo in serata si è presentato nella clinica Paideia per effettuare degli accertamenti. In seguito all'allenamento di oggi non sembrava aver riportato problemi fisici. Invece all'attaccante della Lazio è stato riscontrato un edema al tendine del piede che fino a qualche settimana fa lo ha tormentato con una fascite plantare.



In base alle scelte di questa settimana, Inzaghi sembrava intenzionato a schierarlo. Dopo il riposo contro il Bayern Monaco, anche nella seduta del pomeriggio l'ecuadoregno e Immobile erano stati schierati insieme, un indizio in più in vista della partita di domenica. Con la notizia circolata stasera, la sua presenza con l'Udinese è in forte rischio. Solo la rifinitura di domani (prevista alle 14:00) potrà certificare la sua disponibilità o meno in vista della sfida della Dacia Arena.