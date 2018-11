L'attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha parlato a Lazio Style Radio: "Questo è un momento in cui sto giocando di più rispetto all’anno scorso e devo continuare così. Io mi alleno sempre per fare bene e aiutare la squadra. La strada è ancora lunga ma io sono pronto. Le mie caratteristiche sono queste, io sono forte fisicamente ma anche tecnicamente, mi piace anche fare gli assist. Con la squadra di quest’anno mi sento più una seconda punta perché Ciro è il vero attaccante, quello che attacca gli spazi. Ma io sono un numero nove per caratteristiche, che all’occorrenza può anche fare la seconda punta. Con Immobile ci troviamo bene, è un bravo ragazzo. Il recupero dall'infortunio? Sono contento perché già da oggi torno ad allenarmi sul campo, quindi sta procedendo bene e per questo sono molto contento".