Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, parla in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Rennes: "Sono ancora alla Lazio per il mister, ho parlato con lui e mi ha fatto credere nel progetto. Sono qui anche per la società, ma principalmente per lui. Giochiamo insieme da tanti anni. Se ci siamo io, Correa e Immobile, si lavora sempre bene. Mi trovo bene con entrambi, abbiamo un buon rapporto sia dentro che fuori dal campo. Giochiamo bene insieme, poi in base alle caratteristiche degli avversari mi trovo meglio con uno o con l’altro. Credo negli obiettivi prefissati dalla Lazio, sicuro, altrimenti non ha senso lavorare ogni giorno".