Felipe Caicedo, autore del gol che ha permesso alla Lazio di uscire con un prezioso pareggio dal campo dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato a Sky Sport: "Sono molto contento, veramente. Significa tanto per me, da quando sono qui abbiamo lottato molto per arrivare a vivere questi momenti. E' un gol molto importante perché ci consegna un pareggio su un campo difficile. Se andiamo avanti come stasera passiamo il turno, dopo il gol subito la squadra ha reagito bene. Questa è la strada giusta, se facciamo una gara come quella dell'Olimpico col Borussia abbiamo molte possibilità".