Berisha ha deluso. La prima stagione alla Lazio di Valon Berisha è stata costellata di infortuni, è riuscito a scendere in campo in appena 14 occasioni, per un totale di 508 minuti di impiego. Un ginocchio malconcio, qualche lampo (il rigore guadagnato a Parma, 3 punti in cassaforte) e un lungo calvario. Alla fine si è operato, vorrebbe dare ancora il suo contributo.



BERISHA SUI SOCIAL – Il centrocampista non ha lasciato il segno alla Lazio, non è riuscito ad aiutare la squadra di Inzaghi. Un vero peccato, doveva rientrare in maniera importante nelle rotazioni, il mister sperava di poter contare anche su di lui in mediana. La sua esperienza europea, maturata col Salisburgo, poteva essere molto utile. Così non è stato, e sulla propria pagina Instagram Berisha lo ammette: “È stato un anno difficile finora, ho dovuto fare i conti con molti infortuni. Sto lavorando e lottando per tornare una o due partite prima della fine”.