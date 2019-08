Nuova strategia in casa Lazio. Obiettivo: far rinnovare Milinkovic-Savic, togliendolo di fatto dal mercato. La sessione estiva inglese sta per terminare, lo United non ha sferrato ancora il colpo. Nel frattempo, uno dei possibili sostituti del serbo, Yazici, è stato acquistato dal Lille. E la Lazio? Vuole il rinnovo del suo gioiello.



RINNOVO MILINKOVIC - Come riporta Tuttosport, l'obiettivo è far rinnovare Sergej. Le possibilità che il Sergente rimanga a Roma stanno aumentando: il suo contratto attuale è di 3 milioni annui con scadenza nel 2023; le offerte che gli sono arrivate sono praticamente doppie (6 milioni). Lotito vorrebbe avvicinare quella cifra grazie a sostanziosi e ricchi bonus. Il primo tassello Champions potrebbe essere proprio la permanenza di Milinkovic.