La Lazio metterà in atto una vera rivoluzione in porta. Thomas Strakosha lascerà la capitale a parametro zero e anche Pepe Reina potrebbe partire, così riporta il Messaggero. Tra i nomi che piacciono di più alla dirigenza biancoceleste c'è Kepa del Chelsea, operazione però complicata per costi e Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Le alternative sono Andrea Consigli del Sassuolo e Sergio Rico del Maiorca.