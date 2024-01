Lazio, Cambiaghi nel mirino: tra Empoli e Atalanta, la situazione

La Lazio è interessata a Nicolò Cambiaghi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club di Lotito ha sondato la disponibilità da parte dell’Atalanta all'operazione, visto che l'esterno offensivo è tra i profili che piacciono maggiormente a Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste. I bergamaschi lo valutano 15 milioni di euro.



In ogni caso, prima ci sarebbe da risolvere una questione. Sarebbe, infatti, da interrompere il prestito all'Empoli. Tuttavia. Una cifra superiore agli 8 milioni di euro, in realtà, la Lazio non è disposta a mettere sul tavolo. La distanza economica che c'è tra domanda e offerta rende molto complicata l'operazione.