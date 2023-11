Mandas incalza Sepe nel ruolo di secondo portiere in casa Lazio. Sebbene entrambe le riserve di Provedel non abbiano ancora giocato neanche un minuto, dopo questi mesi di lavoro a Formello il cambio di gerarchie sembra comunque imminente. Ne parla stamattina il Corriere dello Sport. Già in Coppa Italia, il 5 dicembre, l'estremo difensore greco, classe 2001 - arrivato in estate a titolo definitivo dall'Ofi Creta, dopo essere stato nominato l'anno scorso miglior portiere del campionato ellenico - potrebbe esordire in biancoceleste negli ottavi di finale contro il Genoa.