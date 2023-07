Non raggiungerà i nuovi compagni biancocelesti stasera. Diversamente da quanto preventivato, dopo le visite mediche di questa mattina il nuovo attaccante dellaè costretto a volare in Argentina per risolvere alcune questioni burocratiche per il visto sul passaporto. I tifosi ad Auronzo dovranno perciò aspettare ancora qualche giorno per accogliere il nuovo arrivato.