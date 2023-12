Maurizio Sarri può restare alla Lazio anche senza Europa. La notizia la riporta oggi il Corriere dello Sport, secondo cui Lotito starebbe pensando di confermare il tecnico toscano a prescindere dal risultato in campionato di quest'anno e aprire con lui un nuovo corso. Una totale inversione di rotta rispetto allo scenario di qualche settimana fa. Il contratto attuale dell'allenatore ex Napoli, Juve, Empoli e Chelsea scadrà nel 2025: rinnovo (di cui comunque si discuterà) o meno, le sue possibilità di permanenza sulla panchina biancoceleste al momento sembrano quindi in netto rialzo.



La società capitolina infatti reputa responsabili i calciatori della situazione attuale. L'11° posto in Serie A e il gioco deludente espresso dalla squadra non sarebbero insomma colpa di Sarri. Per questo Lotito, che con il tecnico ha un rapporto diretto e di stima umana prima ancora che professionale, se non dovessero cambiare le cose (e soprattutto i risultati sul campo) sarebbe disposto ad operare una rivoluzione totale in estate, dando l'addio a quasi tutta la vecchia guardia e ripartendo da un gruppo ringiovanito. In questo senso le parole di Sarri in conferenza stampa dopo il ko contro l'Inter sarebbero un indizio indicativo: "Sono ipotesi, non lo so. A me piacerebbe una squadra giovane, anzi mi potrebbe piacere anche di più. Ma non è una variabile questa del progetto sui giovani che possa influenzare una mia decisione per il futuro". Infatti la decisione arriverebbe proprio dalla dirigenza.