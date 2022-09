Chance dal 1' minuto oggi in Europa League per Matteo Cancellieri. La Lazio affronterà il Midtjylland oggi pomeriggio e Sarri potrebbe lanciare per la prima volta dall'inizio l'ex Hellas Verona, che probabilmente sarà convocato anche dal ct dell'Under21 Nicolato per i prossimi impegni della Nazionale.



Con Pedro non ancora al 100% e Zaccagni rimasto a Roma, il classe 2002 completerà il tridente insieme a Immobile e Felipe Anderson. E come suggerisce stamattina il Corriere dello Sport, se riuscirà ad affermarsi con sempre maggior continuità, non è da escludere che Roberto Mancini possa farci un pensierino per inserirlo in pianta stabile nella selezione azzurra maggiore.