Lampo di mercato della Lazio, che ieri ha chiuso con l'Hellas per l'esterno d'attacco Matteo Cancellieri. Il classe 2002 già oggi è a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto. Si trasferisce a titolo definitivo per 7 milioni di euro più 1,5 di bonus.



Eccolo nel primo pomeriggio verso le 14.15 in clinica Paideia - visite inizialmente previste stamattina e poi posticipate di qualche ora - per i consueti esami di routine, prima dell'inizio della sua nuova avventura in biancoceleste.