Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è intervenuto oggi ai microfoni della radio ufficiale del club per parlare del nuovo sponsor, Mizuno, e dell'imminente ritiro di Auronzo di Cadore.



NUOVA PARTNERSHIP - "Da domani scatta ufficialmente la partnership con un marchio prestigioso come Mizuno. Lunedì verranno rese note le due maglie della nuova stagione, la terza verrà svelata ad Auronzo di Cadore. Lunedì ci sarà sia la presentazione delle maglie, sia momenti musicali per una serata da trascorrere insieme. Per Auronzo abbiamo un’indicazione importante di presenze, quest’anno si torna al 100% della capienza. Si prospetta un ritiro molto bello con i classici eventi annuali".



CAMPAGNA ABBONAMENTI - Tra i temi caldi del momento in casa Lazio anche quello della campagna abbonamenti, partita bene da pochi giorni, con numeri che fanno ben sperare per il futuro: "Il dato sugli abbonamenti a ieri era verso quota cinquemila, si sta procedendo con una velocità standard. Ci auguriamo che il numero possa crescere in maniera importante, per ora ci sono molti posti sia in prelazione che in vendita libera.

Siamo in attesa riguardo alcuni abbonamenti in Tevere Top perché Sport a Salute ha previsto degli interventi in quel settore. Siamo in attesa di aggiornamenti.

Qualora non si riuscisse a recuperare il codice abbonamento, si può inviare una mail all’indirizzo indicato nel comunicato presente sul sito, indicare i propri dati anagrafici così da recuperare il codice per usufruire della prelazione".