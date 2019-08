Cosa succede allo spagnolo Jony? Il suo passaggio alla Lazio, frutto di una serie di cavilli contrattuali, sembra più complesso del previsto. Tutto per colpa del Malaga: Al-Thani, punzecchiato dai suoi tifosi, non ha accettato l'offerta-risarcimento di 2 milioni della Lazio, portando il caso di fronte alla Fifa. Che non ha ancora inviato neppure il transfer provvisorio, rendendo delicata la situazione.



SITUAZIONE JONY - Lo spagnolo voleva scendere in campo contro la Samp, complice anche la condizione non ottimale di Lulic, ma forse dovrà attendere il derby contro la Roma. Dopo tanta attesa, Jony ha sciolto il suo contratto con il Malaga per giusta causa, ora dovrà decidere un giudice Fifa, che in teoria entro oggi dovrebbe anche mandare un transfer provvisorio. Per ora ancora non pervenuto.