Si attendevano novità già per la giornata di oggi in merito alla questione tamponi in casa Lazio. Invece bisognerà ancora attendere. Nella memoria difensiva presentata alla Procura Federale da parte dell'avvocato biancoceleste, Gian Michele Gentile, vi era una rischiesta di audizione del presidente Lotito. Il patron del club capitolino verrà quindi di nuovo ricevuto dal pm Giuseppe Chiné, ma bisogna ancora decidere il giorno. Come riporta Il Messaggero dovrebbe trattarsi comunque di questa settimana, ma la nuova nomina di Chiné (capo gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) starebbe rallentando il tutto.