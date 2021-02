Non manca molto alla decisione finale da parte della procura della Figc in merito al caos tamponi che ha coinvolto la Lazio nei mesi scorsi. Il club biancoceleste tramite il suo avvocato, Gian Michele Gentile, ha presentato una memoria difensiva con i regolamenti delle Asl Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Marche, il tutto per dimostrare che la Lazio ha operato nel giusto. Quello che non convince il pm Giuseppe Chiné però sono i ritardi di comunicazione della società biancoceleste con le rispettive autorità sanitarie una volta appresi i risultati dei tamponi.



LA POSSIBILE PUNIZIONE - Come riporta Il Messaggero la decisione definitiva verrà presa entro il 21 febbraio (il 22 ci saranno le elezioni della Figc). Da quello che filtra però è sempre più remota la possibilità che alla Lazio venga inflitta una penalizzazione. Molto probabile, invece, che si proceda per un'inibizione per Lotito e i medici con a seguito una multa molto salata.