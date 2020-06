Subito in Italia. Senad Lulic, non appena sono stati aperti i confini regionali e le frontiere, potrà tornare ad allenarsi. Dopo aver passato il lockdown in Svizzera con la famiglia, potrà evitare la quarantena di 14 giorni, ma dovrà sottoporsi al doppio giro di tamponi.



LULIC TAMPONI - Come riporta il Corriere dello Sport non sarà l'unico: sono previsti i primi test per lui, Proto (di ritorno dal Belgio) e Raul Moro della Primavera (che sarà molto utile in prima squadra, viste le partite ravvicinate). Per il resto della squadra arriverà il quarto tampone a breve, in rigida osservanza del protocollo Figc.