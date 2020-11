Si avvicina il ritorno in campo di Senad. L’ultima gara ufficiale giocata dal capitano dellarisale allo scorso 5 febbraio 2020. Un Lazio-recupero infrasettimanale di campionato conclusosi 0-0 (il match fu rinviato a dicembre 2019 per la disputa della, vinta a Riyad dai biancocelesti contro la, anche con gol di Lulic). Sostituzione al 71’, il suo minuto, per la caviglia sinistra dolorante. Al suo posto Jony. Da lì due operazioni, una in Italia e una in Svizzera, tante terapie e la paura di non poter più giocare.Se ne sono dette tante sul destino del capitano biancoceleste, il quale, stufo di tutto ciò, lo scorso 5 settembre scrisse un messaggio sui suoi profili social: “Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. L'unica verità è che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema.”. E in effetti il bosniaco aveva ragione. Dopo neanche un mese dallo sfogo, esattamente il 2 ottobre, è tornato a correre nel centro sportivo diArriviamo a novembre e Lulic, dopo ben 9 mesi, si è allenato di nuovo con il resto dei compagni. Ieri non ha saltato nulla, neanche la partitella. Così, ecco il rebus sul suo inserimento nella lista del campionato. Filtravano notizie discordanti anche a causa della controversa norma della. Il comunicato ufficiale 83/A, pubblicato il 20 novembre 2014, al comma 6 lettera “e” recita così: “”.I dubbi sono nati dal fatto che suddetta norma poteva essere interpretata in maniera tale che la Lazio avesse a disposizione due cambi da effettuare in una sola occasione (nei periodi senza mercato). Di conseguenza, con l’inserimento divenerdì scorso al posto di, Lulic avrebbe dovuto aspettare la prossima finestra di scambi, ovvero gennaio. In realtà, la Lega Serie A al di là dei periodi di trasferimenti permette di sostituire massimo due giocatori (e questo ormai è appurato),. Ecco perché è molto probabile che la Lazio possa rivedere Lulic correre sui campi di A già nel mese di dicembre.