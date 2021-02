Continua una settimana importante per la. Domenica sera i biancocelesti saranno ospiti dell’in una gara da dentro o fuori per i sogni scudetto. L’obiettivo principale del club capitolino al momento rimane la conferma del quarto posto. Sognare però non costa nulla, elo ha più volte fatto capire che spera di replicare il filotto dello scorso anno fino al 29 febbraio, quando si ritrovò con i suoi calciatori in vetta allaSe sul campo tutti i pensieri e le energie sono rivolti allo scontro ad alta quota del Meazza, fuori c’è qualche situazione da limare, soprattutto in ottica rinnovi. Sono almeno otto i giocatori che da qui a fine campionato attendono una proposta da parte della Lazio. I casi più impellenti in ordine di scadenza sono capitan Lulic,e Parolo. Tra i tre quello che al momento sembra certo di un prolungamento è il difensore romeno.- Si parla di(forse anche due) con un leggero abbassamento dell’ingaggio (da 1,4 a 1,2 milioni di euro), ma con dei bonus a presenza per fargli incrementare i record con l’aquila sul petto. Se per Radu sembra tutto già delineato, diversa è la questione pere Parolo.da qui al 23 maggio per poi decidere insieme il da farsi. Non è escluso che il classe ’86 possa tornare in Svizzera. Per il vice capitano, invece,con il suo agente.Una volta archiviate le scadenze a giugno, bisognerà passare a quelle nel 2022. Ad oggi il caso più spinoso è. Dopo aver perso il posto il portiere albanese è scontento, e se arrivasse un’offerta appetibile la Lazio la prenderebbe in considerazione (almeno 15 milioni di euro)., a maggior ragione dopo le dichiarazioni rilasciate a Sky Deutschland, per le quali il club chiederà chiarimenti appena il tesserato tornerà a Formello (si sta curando il ginocchio a Monaco di Baviera)., il quale procede spedito verso il prolungamento. Il montenegrino, visti anche gli ottimi rapporti tra il suo agente Kezman e la società biancoceleste, sembra abbia già in manocon un incremento dell’ingaggio (ora percepisce 900mila euro). Un altro entourage molto legato al club capitolino è quello di. Il brasiliano sta effettuando la riabilitazione alla caviglia in Germania e il prolungamento non è il suo primo pensiero. La Lazio dal canto suo sa che non può farsi scappare il suo talento (valutato almeno 20 milioni).. Al momento il calciatore ha ancora il vecchio contratto, e le cifre percepite non sono affatto da un titolare di uno dei migliori 16 club d’Europa (800mila euro).Infine, ci sonoe Caicedo da considerare in stand-by. Il difensore spagnolo, cresciuto tanto negli ultimi anni e diventato la prima riserva del reparto difensivo della Lazio, non ha avuto ancora notizie dalla società biancoceleste., ma ovviamente verrà data, attesa subito dopo la fine della stagione.Last, but not least,. Il Panterone è stato seguito da Fiorentina e Genoa nel mese di gennaio, ma una volta ottenuta la conferma della fiducia di Inzaghi, l’ecuadoregno è rimasto senza indugio nella capitale. Il Panterone va verso l’ultimo contratto importante della carriera e per questo. La sensazione è che il suo prolungamento