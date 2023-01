Da ieri c’è unaÈ quella del gol dell’ex… obiettivo.. Sedotto e abbandonato in estate dai biancocelesti, come possibile vice-Immobile, il centravanti passato pochi giorni fa dalla Sampdoria all’Empoli ha avuto la sua vendetta, con il gol del 2-1 che ha aperto la rimonta toscana all’Olimpico.Riavvolgiamo velocemente in nastro: Jovane Cabral non viene riscattato a giugno 2022 e Muriqi, rientrato dal prestito, resta sulla lista dei partenti.Tanti i nomi che finiscono sul taccuino di Tare.: costava poco (la Samp lo avrebbe ceduto per poco più di due milioni), non pretendeva di giocarsi il posto da titolare, aveva già esperienza in Serie A ed era (anzi, lo è tutt’ora, come si è visto ieri) garanzia di rendimento, all’occorrenza., per giocarsi in una piazza importante gli ultimi scampoli di carriera, con la prospettiva per giunta di esordire in Europa. C’era stato anche un contatto telefonico tra il calciatore e lo stesso Ciro Immobile, a conferma che l’affare sembrava potersi concludere facilmente. Poi il dietrofront.Il mercato ha abituato a capovolgimenti di fronte improvvisi. Spesso inspiegabili, all’apparenza. E questo è stato proprio uno di quei casi. Lotito metteva sul piatto qualcosa meno della richiesta dei blucerchiati (circa 1,5 milioni), ma nulla che non potesse essere trattato. Il calciatore non aveva neanche richieste fuori budget per il contratto.Diverso sarebbe stato il caso di un giocatore svincolato, ma il club genovese non aveva intenzione di liberarsi in quel modo del cartellino.Il fatto che poi questo altro non sia mai arrivato e che si sia preferito scommettere su un’ipotetica trasformazione di Cancellieri in punta centrale è tutt’altro discorso. Resta invece per la Lazio l’amara realtà di aver buttato al vento due punti, a causa di un giocatore che invece in quei minuti poteva essere seduto comodamente in panchina, affianco a Sarri.