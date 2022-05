Carnesecchi ha detto sì alla Lazio. Oggi il Corriere dello Sport riporta l'indiscrezione secondo cui il portiere dell'Atalanta - quest'anno in prestito alla Cremonese, con cui ha conquistato la promozione in Serie A - sarebbe convinto del progetto tecnico biancoceleste e la piazza romana sarebbe l'ideale per la sua crescita. Raccoglierebbe l'eredità di Strakosha e i galloni da titolare in una squadra che punta a migliorarsi per la prossima stagione.



Per portalo a Formello però serve ora trovare l'accordo con la Dea. 15 milioni, il prezzo fissato per il suo cartellino. 9 più bonus quelli che, secondo quanto si legge sempre sul quotidiano sportivo, sarebbe pronta a mettere sul piatto la società capitolina. C'è da trattare quindi. Restano ormai sullo sfondo le altre opzioni, con Sergio Rico che sta perdendo sempre più quota - anche per via di prestazioni non esaltanti in questo finale di stagione - Provedel prossimo al rinnovo con lo Spezia, Vicario indirizzato verso Firenze e Kepa che resta un sogno irrealizzabile.