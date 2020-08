A Formello sperano in David Silva e continuano a seguire una precisa strategia, quella utilizzata nel 2011 con Klose. Così si legge nell’edizione odierna romana di Repubblica. Al di là dell'ingaggio (previsto il classico inserimento dell'Inter), l'obiettivo è far innamorare Silva del progetto biancoceleste, come accadde con il 'mito' tedesco. La Lazio sta corteggiando in ogni modo lo spagnolo, che insieme al fratello ha già visitato il centro sportivo. Lo sta trattando come un vero top player: avrà a disposizione un aereo privato, per accorciare le distanze con la Spagna e la famiglia cui è molto legato, e un'elegantissima casa nel pieno centro di Roma.