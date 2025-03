Lazio, Casale brilla a Bologna: ecco come il difensore può far felici i biancocelesti

Getty Images

Nicolòsi sta prendendo la scena aE lasi sfrega le manil Il difensore centrale, ex Hellas Verona, in estate si è trasferito in prestito ai felsinei con i quali non ha giocato una prima parte di stagione particolarmente brillante.Tra ottobre e dicembre erano state parecchie le panchine consecutive tra campionato e Champions League, con sporadiche apparizioni nei minuti finali delle gare. Nel 2025 invece Italiano lo ha reinserito più assiduamente nelle rotazioni e nel recupero contro il Milan è stato uno dei migliori in campo. Ora il Bologna è rientrato prepotenetemente nella corsa al 4° posto. Il che, dal punto di vista economico, può far felici i biancocelesti.

Le concorrenti per l'Europa aumentano per la squadra di Baroni; ma - come spiega oggi il Corriere dello Sport -La cifra concordata a fine agosto era dicon la quale la Lazio eviterebbe pure di mettere a bilancio una minusvalenza per il cartellino del giocatore. Era stato acquistato infatti per 8 milioni dal Verona nel 2022. Per il prestito il Bologna aveva versato già in estate 1,5 milioni nelle casse di Formello. con il riscatto la cifra sarebbe quindi pareggiata, al netto delle quote di ammortamento che il club biancoceleste dovrà contabilizzare. Casale quindi aiutando gli emiliani a qualificarsi in Europa potrebbe dare indirettamente una grossa mano l'estate prossima anche alla sua ex squadra.