Dei tanti neo acquisti in casa Lazio, Nicolò Casale, difensore biancoceleste, ne ha consigliato uno ai microfoni di DAZN. "Gustav Isaksen l'anno scorso ci ha fatto girare la testa, è stato quello che ci ha colpiti di più. Fortunatamente ora è in squadra, è giovane e ha qualità. Non voglio sbilanciarmi troppo, ma può essere il miglior esterno del campionato".